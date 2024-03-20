День открытых дверей для предпринимателей проведут 21 марта в Приморье

В четверг, 21 марта, специалисты Роспотребнадзора Приморского края проведут День открытых дверей для предпринимателей, где представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультации экспертов по различным интересующим их вопросам, сообщает издание “Лента новостей Владивостока”.