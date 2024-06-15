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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о Шипачеве в минское «Динамо»: «Вопрос в цене. Вадим – не самый бюджетный игрок КХЛ. У «Динамо» за спиной целая страна, шансов потянуть его контракт больше»

– Есть информация, что звездный партнер Радулова по первому звену «Ак Барса» Вадим Шипачев обменян в минское «Динамо».

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