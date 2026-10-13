"СтарХит": Марк Богатырев ушел от Татьяны Арнтгольц к актрисе Яне Лестер

Актер Марк Богатырев начал отношения с 34-летней актрисой Яной Лестер. Об этом сообщает «СтарХит».Пара познакомилась на съемках сериала «Химкинские ведьмы» в мае 2025 года.
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