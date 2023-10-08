WP: Киев расплачивается за провальную миграционную политику Байдена

Специалист в сфере политологической науки Марк Тиссен указал на тот факт, что политические решения лидера Соединённых Штатов Джозефа Байдена вызвали кризисную ситуацию с мигрантами, за которую оказался вынужден заплатить Киев.
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