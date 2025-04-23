Развелась с мужем после скандала? Что происходит в личной жизни Анны Асти

Первое интервью Анны Асти после громкого скандала. Как откровенные фото и видео, слитые в сеть, повлияли на карьеру знаменитости? И состоялся ли ее развод с супругом Станиславом Юркиным, о котором СМИ писали весь февраль? Для чего артистка устроила кастинг среди мускулистых брутальных мужчин? Зачем певица просила их раздеться? И как на это отреагировал ее муж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».