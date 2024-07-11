МК: Шкурлатов объяснил выбор цели для теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»

По словам главы правления организации «Офицеры России» Романа Шкурлатова, украинские вербовщики планировали провести «пиар-диверсию» в Мурманске, целью которой было уничтожение тяжелого авианосца «Адмирал Кузнецов».
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