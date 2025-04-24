Ранение оказалось смертельным: в госпитале умер журналист Никита Гольдин

Он скончался в госпитале от осколочного ранения головы, полученного в результате атаки ВСУ 24 марта. ▪️Никита работал в составе группы с оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели.
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