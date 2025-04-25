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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не будут слишком наглеть". Эксперт оценил идею указывать магазинные накрутки на продукты

"Не будут слишком наглеть". Эксперт оценил идею указывать магазинные накрутки на продукты

Сопредседатель Союза потребителей сообщил amic.ru, что ретейлеры могут пытаться манипулировать ценами Предложение об указании магазинами торговых надбавок на социально значимые товары можно назвать полезным, его давно обсуждают законодатели и общественники, однако при его реализации следует учесть целый ряд нюансов, в том числе попытки манипуляций ценниками со стороны ретейлеров, заявил amic.

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