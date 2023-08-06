Марьинский вестник

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Уже принят закон о защите русского языка, а тут «Волонтеры»! С буквой «е». Это я к тому, что нас всех пе...О льготах для кон...
  • Валерий Соловьев
    Гоните их нахер. Они в том году парк Печатники изгадили. "Освоили" более полумиллиарда рублей.На Гурьянова нача...
  • Валерий Соловьев
    Нет. Никогда в Москве не было этой заразы. Можно было в любом парке в кафе заказать шашлык, или мороженое. А теперь, ...Нужны ли в районе...

Собянин: Скорость мобильного интернета в метро Москвы с 2011 года выросла в 40 раз

Собянин: Скорость мобильного интернета в метро Москвы с 2011 года выросла в 40 раз

Беспроводная сеть работает во всех вагонах метро Сегодня было опубликовано сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что после обновления инфраструктуры скорость мобильного интернета в метро Москвы за последние годы выросла более чем в 40 раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх