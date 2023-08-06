Собянин: Скорость мобильного интернета в метро Москвы с 2011 года выросла в 40 раз

Беспроводная сеть работает во всех вагонах метро Сегодня было опубликовано сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что после обновления инфраструктуры скорость мобильного интернета в метро Москвы за последние годы выросла более чем в 40 раз.