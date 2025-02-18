Препарат для лечения диабета помогает сердцу и сосудам

Мировые учёные из медкомплекса Нью-Йорка Маунт-Синай выяснили, что медицинский препарат сотаглифлозин, одобренный для лечения сахарного диабета второго типа и проблем с почками, помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов.