Препарат для лечения диабета помогает сердцу и сосудам

Мировые учёные из медкомплекса Нью-Йорка Маунт-Синай выяснили, что медицинский препарат сотаглифлозин, одобренный для лечения сахарного диабета второго типа и проблем с почками, помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов.
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