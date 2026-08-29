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Ивановские новости

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Ресторан на проспекте Ленина в Иванове выставили на продажу за 20 млн рублей

Ресторан на проспекте Ленина в Иванове выставили на продажу за 20 млн рублей

В Иванове на продажу выставили помещение, в котором размещается ресторанный комплекс.В Иванове на продажу выставили помещение, в котором размещается ресторанный комплекс.

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