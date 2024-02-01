Сотрудники Autosalubritate прошли обучение по ликвидации источников возгорания

В целях обеспечения безопасных условий труда и усиления мер пожарной безопасности, сотрудники службы безопасности муниципального предприятия Regia Autosalubritate приняли сегодня участие в серии практических инструктажей по ликвидации пожара и возможных очагов возгорания.
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