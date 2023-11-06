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Юрий Соломин попал в больницу после потери сознания

Юрий Соломин попал в больницу после потери сознания

Артист потерял сознание на улице, когда направлялся в Малый театр.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, сообщила 6 ноября директор театра Тамара Михайлова.

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