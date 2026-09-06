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Мостовой о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Сенсация – это когда «Родина» обыгрывает «Зенит». Армейцы не без везения, но заслуженно победили и включаются в чемпионскую гонку»

Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА над « Зенитом » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ . Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

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