«Коламбус» может предложить новый контракт Проворову, если не получит весомого предложения об обмене защитника (Пьер ЛеБрюн)

Ранее сообщалось, что «Блю Джекетс» могут отказаться от обмена защитника Ивана Проворова. У 28-летнего россиянина летом истечет срок действия контракта с кэпхитом 6,75 миллиона долларов (у «Коламбуса» в ведомости 4,725 млн).