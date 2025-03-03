«Коламбус» может предложить новый контракт Проворову, если не получит весомого предложения об обмене защитника (Пьер ЛеБрюн)

Ранее сообщалось, что «Блю Джекетс» могут отказаться от обмена защитника Ивана Проворова. У 28-летнего россиянина летом истечет срок действия контракта с кэпхитом 6,75 миллиона долларов (у «Коламбуса» в ведомости 4,725 млн).
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