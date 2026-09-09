Акатьева о тренерской деятельности: «Мне это было бы интересно, но считаю, что нужно набраться опыта»

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева заявила, что ей интересна тренерская деятельность. «Мне интересно развиваться в разных сферах, поэтому сейчас я пробую вести мастер-классы, тренировать детей, осенью пробовала комментировать.
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