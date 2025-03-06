Школьники из Приморья и Петербурга вместе создали робота-стюарда для ВСМ

Ученики школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с петербургским коллегой разработали робота-стюарда для обслуживания пассажиров в поездах высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
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