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UK Interest Rates Could Rise Four Times Over the Next Year

The Bank of England is expected to hike interest rates as many as four times within the next year, City figures have said, after the economy delivered surprise growth in July.

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