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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ с 11+ результативными сериями из 10+ матчей

Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Нью-Джерси» (2:5), продлив свою результативную серию до 10 матчей.

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