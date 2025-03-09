В США заявили о росте потерь ВСУ после отказа Вашингтона делиться разведданными

После отказа США предоставлять разведданные Киеву потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области резко выросли, пожаловался американскому журналу The Time высокопоставленный офицер украинской армии.
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