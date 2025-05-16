В 10 городах России и Беларуси пройдет показ спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются»

Художественным руководителем и дирижером выступит народный артист СССР Юрий Башмет. В Санкт-Петербурге пройдет показ музыкально-драматического спектакля при участии камерного ансамбля «Солисты Москвы» «Живые и мертвые.
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