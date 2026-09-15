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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о срыве перехода Самородова: «Спартак» нашел маленькую кисту в колене. Через 3 дня он отдает две голевые – никак нога ему не мешает»

Тимур Гурцкая высказался о срыве трансфера вингера «Ахмата» Максима Самородова в « Спартак ». – «Спартак» нашел маленькую кисту в колене у Самородова, которая может развиться.

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