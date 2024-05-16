Новая дорога в Карагандинской области обвалилась после паводков

Жители Осакаровского района делятся видео, записанными на трассе Нура — Осакаровка. Там обвалилась дорога в нескольких местах в районе водопропускных труб, со ссылкой на местных жителей сообщает корреспондент ekaraganda.
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