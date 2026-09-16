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Царьград

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Омбудсмен Лантратова рассказала о повышении пенсий сельчанам на 25%

Омбудсмен Лантратова рассказала о повышении пенсий сельчанам на 25%

Неработающим пенсионерам, более 30 лет проработавшим в сельском хозяйстве, обещано повышение пенсии на 25%.

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