Устранение коренных причин конфликта - это ликвидация Западной паразитической цивилизации

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Украинская государственность - смертельная угроза для украинцев “Россия готова вести с Украиной серьезные переговоры в Стамбуле по устранению первопричин конфликта и созданию долгосрочного прочного мира”,- заявил МИД РФ.
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