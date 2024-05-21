Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годах

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность разместить свои акции на Московской бирже в перспективе 2025-2026 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на основателя и главу компании Кирилла Кулакова.
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