Юнцы активизировались? Сотрудники ФСБ задержали подростков за подготовку теракта в Твери

Террористическую акцию юные школьники готовили в Тверской области по заданию кураторов из Киева. Что происходит с нашими детьми?Стало известно о том, что в Тверской области сотрудники ФСБ России задержали двух несовершеннолетних жителей региона, которые планировали теракт на территории страны по заданию кураторов из Украины.
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