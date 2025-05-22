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Царьград

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Юнцы активизировались? Сотрудники ФСБ задержали подростков за подготовку теракта в Твери

Юнцы активизировались? Сотрудники ФСБ задержали подростков за подготовку теракта в Твери

Террористическую акцию юные школьники готовили в Тверской области по заданию кураторов из Киева. Что происходит с нашими детьми?Стало известно о том, что в Тверской области сотрудники ФСБ России задержали двух несовершеннолетних жителей региона, которые планировали теракт на территории страны по заданию кураторов из Украины.

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