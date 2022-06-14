Миллион за комбо!

Самым жарким событием лета 2021 года стала коллаборация двух крупнейших брендов — главного спонсора спортивных событий 1XBET и сети мощных бургеров BlackStar Burger! В рамках сотрудничества для любителей спорта и вкусно поесть был создан уникальный продукт — 1XCOMBO! Перед сочным бургером, хрустящей картошке фри, куриными байтсами и вкуснейшим коктейлем Blue Curaçao не мог устоять никто! 1XCOMBO появился во всех ресторанах сети BlackStar Burger в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и быстро набрал популярность среди посетителей.