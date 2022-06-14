Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Миллион за комбо!

Миллион за комбо!

Самым жарким событием лета 2021 года стала коллаборация двух крупнейших брендов — главного спонсора спортивных событий 1XBET и сети мощных бургеров BlackStar Burger! В рамках сотрудничества для любителей спорта и вкусно поесть был создан уникальный продукт — 1XCOMBO! Перед сочным бургером, хрустящей картошке фри, куриными байтсами и вкуснейшим коктейлем Blue Curaçao не мог устоять никто! 1XCOMBO появился во всех ресторанах сети BlackStar Burger в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и быстро набрал популярность среди посетителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх