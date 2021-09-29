Народный календарь. Дневник погоды 29 сентября 2021 года

Любовь ИвановнаОбществоНародный календарь. Дневник погоды 29 сентября 2021 годаДоброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 29 СЕНТЯБРЯ.ЛЮДМИЛИН ДЕНЬЕФИМИЯПТИЧЬЯ КОСТКА В церковных святцах мало славянских имен.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаДоброе утро !!Поздравляю Людмил с именинами!!В Калуге 0 , ожидается ясный день, солнышко,небо ясное .Деревья зеленые.В среду, 29 сентября, в Калужской области впервые за несколько недель ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +12, вечером – около +8. В течение всего дня осадков не ожидается. По народным приметам, чем теплее и суше в этот день, тем позднее наступит зима. Если день солнечный и погожий - зима будет мягкой.Комментировать
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