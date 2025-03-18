В Северной Осетии на алагирском стадионе «Спартак» прошёл уникальный урок, посвящённый патриотическому воспитанию

Заместитель начальника полиции ОМВД России по Алагирскому району, майор полиции Заурбек Гуссалов, и младший инспектор-кинолог сержант полиции Чермен Авсарагов, вместе с членом Общественного совета при ОВД, заслуженным журналистом РСО - Алания Татьяной Байбородовой, а также ребятами из отряда ЮИД «Светофор» школы № 5 города Алагир, организовали мероприятие на стадионе «Спартак».