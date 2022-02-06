Лыжню! Россия – вторая в общекомандном зачете на Олимпиаде

Медальный зачет Пекина-2022 (11:30 мск) З С Б Всего 1. Норвегия 2 0 0 2 2. Россия 1 2 1 4 3. Словения 1 0 1 2 4.
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