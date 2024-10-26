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Педагог Евгений Ямбург выступил за изменения в критерии сдачи ЕГЭ

Педагог Евгений Ямбург выступил за изменения в критерии сдачи ЕГЭ

У разных детей имеются разные способности к обучению, подчеркнул эксперт. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в разговоре с изданием «Ридус» заявил, что решение Минпросвещения обновить минимальные баллы ЕГЭ — это важный шаг к модернизации выпускных экзаменов.

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