Педагог Евгений Ямбург выступил за изменения в критерии сдачи ЕГЭ

У разных детей имеются разные способности к обучению, подчеркнул эксперт. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в разговоре с изданием «Ридус» заявил, что решение Минпросвещения обновить минимальные баллы ЕГЭ — это важный шаг к модернизации выпускных экзаменов.