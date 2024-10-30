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Жена мужчины украла с его банковской карты 30 000 рублей

Жена мужчины украла с его банковской карты 30 000 рублей

Жители Охи стали жертвами мошенничества со стороны собственного партнера. Мужчина лишился 30 тысяч рублей после того, как его телефон был использован в результате противоправных действий женщины, которая регулярно переводила средства на свой счет без ведома мужчины.

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