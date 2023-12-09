За что и почему: подробности скандального увольнения главы Инкермана

8 декабря текущего года стало известно об увольнении главы Инкермана Родиона Демченко. «По представлению прокуратуры Севастополя Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя проводило проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства.
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