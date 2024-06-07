До Петра Великого и многим позже: в «Манеже» продолжается третья Санкт-Петербургская ярмарка современного искусства «1703»

45 галерей и творческих сообществ из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции в дни XXVII Петербургского международного экономического форума представили актуальные произведения, пожалуй, всех доступных художественных форматов – от живописи и скульптуры до цифровых объектов (16+) Петербургская ярмарка искусства берет свое начало в 2022 году, году 350-летия Петра Великого, которое широко отмечалось в различных сферах.