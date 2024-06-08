ВКС РФ нанесли удары по четырем базам боевиков в горах Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили четыре места базирования боевиков из зоны Эт-Танф, укрывавшихся в горах Сирии, сообщил во время брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.