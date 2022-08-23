Представитель ООН: Следственная комиссия для работы в СИЗО Еленовки сформирована, но начать эту работу она не может

Спустя более чем три недели после нанесения ВСУ удара по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибли более 50 украинских пленных и свыше 70 получили ранения, в Организации Объединённых Наций заявили о том, что сформирована следственная комиссия.
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