Путин впервые высказался о прорыве границы: Противник хотел боли и получил её

Президент России дал оценку усилиям врага прорвать границу под Белгородом и Курском.Во время своего выступления после завершения президентских выборов в России Владимир Путин вышел к прессе и сделал ряд заявлений.
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