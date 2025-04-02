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Царьград

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Драма в Тунисе: 11 русских туристов задержаны без объяснений причин

Драма в Тунисе: 11 русских туристов задержаны без объяснений причин

Адвокату задержанных в Тунисе 11 русских отказывают в посещении, причины неизвестны. Туристы отправились в поселение Хайдра, но оказались в пяти тюрьмах страны.

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