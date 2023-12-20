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В центре Киеве молодежь развернула полотнище со свастикой

В центре Киеве молодежь развернула полотнище со свастикой

На кадрах видно, как подростки растянули флаг нацистской Германии.Рядом с ними танцует ростовая кукла пса Патрона, которого на Украине сделали талисманом саперов ВСУ.

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