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Юлай Муратов и Марат Тимиров наградили юных моряков

Юлай Муратов и Марат Тимиров наградили юных моряков

В Музее полярников им. В.И. Альбанова – филиале Национального музея Республики Башкортостан состоялось праздничное предновогоднее мероприятие по награждению юных моряков.

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