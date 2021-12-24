Юлай Муратов и Марат Тимиров наградили юных моряков

В Музее полярников им. В.И. Альбанова – филиале Национального музея Республики Башкортостан состоялось праздничное предновогоднее мероприятие по награждению юных моряков.
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