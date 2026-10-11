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Культуромания

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В Москве завершился первый этап Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Фортепиано» и «Скрипка»

В Москве завершился первый этап Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Фортепиано» и «Скрипка»

В Москве завершился первый этап нового цикла Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Фортепиано» и «Скрипка».

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