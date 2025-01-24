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Politico: Госсекретарь Рубио посетит Панаму в своей первой зарубежной поездке

Politico: Госсекретарь Рубио посетит Панаму в своей первой зарубежной поездке

Трамп хочет вернуть Панамский канал под контроль США, но Китай годами усиливает там свое влияние. Рассказываем, где именно в Панаме находятся китайские компании и зачем туда собирается поехать госсекретарь США Рубио.

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