Politico: Госсекретарь Рубио посетит Панаму в своей первой зарубежной поездке

Трамп хочет вернуть Панамский канал под контроль США, но Китай годами усиливает там свое влияние. Рассказываем, где именно в Панаме находятся китайские компании и зачем туда собирается поехать госсекретарь США Рубио.
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