От юных талантов до опытных атлетов: названы победители триатлона в Твери и области

Подведены итоги Чемпионата и первенства Твери и Тверской области по триатлону. В этом году соревнования по триатлону впервые прошли на новой площадке — в загородном отеле «ЭММАУСС ВОЛГА КЛАБ» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.