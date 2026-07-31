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От юных талантов до опытных атлетов: названы победители триатлона в Твери и области

От юных талантов до опытных атлетов: названы победители триатлона в Твери и области

Подведены итоги Чемпионата и первенства Твери и Тверской области по триатлону. В этом году соревнования по триатлону впервые прошли на новой площадке — в загородном отеле «ЭММАУСС ВОЛГА КЛАБ» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

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