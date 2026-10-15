Юридический комитет Международной федерации футбола (FIFA) сделает организационные выводы после решения по форварду сборной США Фоларину Балогуну, которому приостановили автоматическую дисквалификацию на чемпионате мира.
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