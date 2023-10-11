Президентский набор: Доверенные лица приготовились к «фильтру»

Над ответами на острые вопросы уже работают политтехнологи Дмитрий Родионов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Баранов Андрей Милюк Константин Калачев Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии