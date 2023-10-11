БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Президентский набор: Доверенные лица приготовились к «фильтру»

Президентский набор: Доверенные лица приготовились к «фильтру»

Над ответами на острые вопросы уже работают политтехнологи Дмитрий Родионов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Баранов Андрей Милюк Константин Калачев Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

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Комментарии
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Сима Хостелиди
Что за ерунда? — &quot;План Путина — победа России! Вот вам и знакомая доминанта&quot;. Это так, но не главное. Главное народ уважает ВВ Путина! И в этом его СИЛА!
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