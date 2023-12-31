Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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12 штуковин, которые казались необъяснимыми, но нашлись знатоки

12 штуковин, которые казались необъяснимыми, но нашлись знатоки

Обычно такие люди раздражают - ну, знаете, всезнайки, у которых на все есть ответ. Но когда находишь непонятную штуковину, назначение которой сам не можешь понять и даже найти в интернете, то такие всезнайки выручают.

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