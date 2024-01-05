В Северной Осетии в рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские совместно с Общественным советом поздравили подопечных школы-интерната

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы ПДН ОМВД России по Моздокскому району совместно с Общественным советом, посетили коррекционную школу-интернат и Центр содействия семейному воспитанию «Амонд» г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии