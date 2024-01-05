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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии в рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские совместно с Общественным советом поздравили подопечных школы-интерната

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы ПДН ОМВД России по Моздокскому району совместно с Общественным советом, посетили коррекционную  школу-интернат и Центр содействия семейному воспитанию «Амонд» г.

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