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Борис Игнатьев: «Cборная России должна играть, для всех ребят – это особенная история. Они хотят в ней играть даже сейчас, когда нет официальных матчей»

Команда обыграла Бруней (11:0) и Серию (4:0) в товарищеских матчах. «Что касается дискуссий о том, нужны ли матчи, когда не можем найти сильных соперников, то сборная России должна играть – это мое глубокое убеждение.

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