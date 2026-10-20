Музыкант отменил концерты в этом годы, кроме выступлений в двух столицах. У 47-летнего Антона Лиссова, вокалиста рок-группы Jane Air и бывшего участника Little Big, обнаружили злокачественную опухоль.
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